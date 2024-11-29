الدوري الألماني: سانت باولي يخرج من مناطق الخطر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - فاز سانت باولي على ضيفه هولشتاين كيل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم.

سجل أهداف سانت باولي مانوليس ساليكاس (د 25) ومورغان جويلفاوجي (د 56) وجوهانيس إيجيستين (د 85)، وسجل هدف هولشتاين كيل فيل هاريس (د 90).

ورفع سانت باولي رصيدخ بهذا الفوز إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر، وتجمّد رصيد هولشتاين كيل عند 5 نقاط في المركز السابع عشر وما قبل الأخير.