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دوري المؤتمر الأوروبي… ترتيب الهدافين بعد الجولة الرابعة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - يتصدر لاعب إسطنبول باشاك شهير، كريستوف بياتيك، ترتيب هدافي دوري المؤتمر الأوروبي مع نهاية مباريات الجولة الرابعة من هذه المسابقة:

1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 7 أهداف
2- كريستوفر نكونكو (تشيلسي): 7 أهداف
3- مارك غوال (ليجيا وارسو): 6 أهداف
4- غونسالو غريغوريو (إف سي نوح): 6 أهداف
5- دينيز هوميت (يورغوردين): 5 أهداف
6- أفيميكو بولولو (جاغيلونيا بياليستوك): 5 أهداف
7- ليفي غارسيا (آيك أثينا): 5 أهداف
8- بيدرو لوكاس شوايزر (أولمبيا ليوبليانا): 5 أهداف
9- اومري غانديلمان (جينت): 5 أهداف
10- ميشال دوريس (سبارتاك ترنافا): 5 أهداف
11- تشينيدو جيفري (أستانا): 5 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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