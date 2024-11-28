دوري المؤتمر الأوروبي… ترتيب الهدافين بعد الجولة الرابعة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - يتصدر لاعب إسطنبول باشاك شهير، كريستوف بياتيك، ترتيب هدافي دوري المؤتمر الأوروبي مع نهاية مباريات الجولة الرابعة من هذه المسابقة:

1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 7 أهداف

2- كريستوفر نكونكو (تشيلسي): 7 أهداف

3- مارك غوال (ليجيا وارسو): 6 أهداف

4- غونسالو غريغوريو (إف سي نوح): 6 أهداف

5- دينيز هوميت (يورغوردين): 5 أهداف

6- أفيميكو بولولو (جاغيلونيا بياليستوك): 5 أهداف

7- ليفي غارسيا (آيك أثينا): 5 أهداف

8- بيدرو لوكاس شوايزر (أولمبيا ليوبليانا): 5 أهداف

9- اومري غانديلمان (جينت): 5 أهداف

10- ميشال دوريس (سبارتاك ترنافا): 5 أهداف

11- تشينيدو جيفري (أستانا): 5 أهداف