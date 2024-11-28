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دوري المؤتمر الأوروبي… نتائج الجولة الرابعة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - انتهت قبل قليل مباريات الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذا الدور:

أستانا- كازاخستان × فيتوريا غيماريش- البرتغال 1-1
سيلجي- سلوفينيا × جاغيلونيا بياليستوك- بولندا 3-3
ذا نيو سينتس- ويلز × يورغوردين- السويد 0-1
دينامو مينسك- روسيا البيضاء × كوبنهاجن- الدنمارك 1-2
مولده- النرويج × أبويل نيقوسيا- قبرص 0-1
باناثينايكوس- اليونان × هلسنكي- فنلندا 1-0
سيركل بروج- بلجيكا × هارتس- اسكتلندا 2-0
سانت جالين- سويسرا × باتشكا توبولا- صربيا 2-2
هايدنهايم- ألمانيا × تشيلسي- إنكلترا 0-2
بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك × لاسك لينز- النمسا 2-1
إف سي نوح- أرمينيا × فيكينغور ريكيافيك- آيسلندا 0-0
أومونيا نيقوسيا- قبرص × ليجيا وارسو- بولندا 0-3
فيورنتينا- إيطاليا × بافوس- قبرص 3-2
لوغانو- سويسرا × جينت- بلجيكا 2-0
أولمبيا ليوبليانا- سلوفينيا × ليرن- إيرلندا الشمالية 1-0
رابيد فيينا- النمسا × شامروك روفرز- إيرلندا 1-1
ملادا بوليسلاف- التشيك × ريال بيتيس- إسبانيا 2-1
إسطنبول باشاك شهير- تركيا × بيتروكوب- مولدوفا 1-1

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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