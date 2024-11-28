دوري المؤتمر الأوروبي… نتائج الجولة الرابعة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - انتهت قبل قليل مباريات الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذا الدور:

أستانا- كازاخستان × فيتوريا غيماريش- البرتغال 1-1

سيلجي- سلوفينيا × جاغيلونيا بياليستوك- بولندا 3-3

ذا نيو سينتس- ويلز × يورغوردين- السويد 0-1

دينامو مينسك- روسيا البيضاء × كوبنهاجن- الدنمارك 1-2

مولده- النرويج × أبويل نيقوسيا- قبرص 0-1

باناثينايكوس- اليونان × هلسنكي- فنلندا 1-0

سيركل بروج- بلجيكا × هارتس- اسكتلندا 2-0

سانت جالين- سويسرا × باتشكا توبولا- صربيا 2-2

هايدنهايم- ألمانيا × تشيلسي- إنكلترا 0-2

بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك × لاسك لينز- النمسا 2-1

إف سي نوح- أرمينيا × فيكينغور ريكيافيك- آيسلندا 0-0

أومونيا نيقوسيا- قبرص × ليجيا وارسو- بولندا 0-3

فيورنتينا- إيطاليا × بافوس- قبرص 3-2

لوغانو- سويسرا × جينت- بلجيكا 2-0

أولمبيا ليوبليانا- سلوفينيا × ليرن- إيرلندا الشمالية 1-0

رابيد فيينا- النمسا × شامروك روفرز- إيرلندا 1-1

ملادا بوليسلاف- التشيك × ريال بيتيس- إسبانيا 2-1

إسطنبول باشاك شهير- تركيا × بيتروكوب- مولدوفا 1-1