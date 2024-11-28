دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح يجتمعان من جديد في فيلم “روكي الغلابة”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - أخيراً، انتهت الفنانة الكوميدية المحبوبة دنيا سمير غانم من تصوير فيلمها الجديد “روكي الغلابة”، الذي يجمعها مجدداً بالنجم الشاب محمد ممدوح بعد نجاح فيلمهما السابق “تسليم أهالي”.

رحلة صناعة فيلم “روكي الغلابة”

شهدت عملية إنتاج فيلم “روكي الغلابة” العديد من التحديات التي أدت إلى تأجيل عرضه أكثر من مرة. ومع ذلك، تمكن فريق العمل بقيادة المخرج أحمد الجندي والكاتب كريم يوسف من إنجاز العمل وتقديمه للجمهور.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم “روكي الغلابة” في إطار كوميدي مليء بالإثارة والتشويق. تجسد دنيا سمير غانم شخصية “بودي غارد” لرجل الأعمال الذي يجسده محمد ممدوح، مما يضعهما في مواقف كوميدية ومثيرة.

أسباب تأجيل الفيلم

يعود سبب تأجيل عرض الفيلم إلى انشغال أبطاله بمشاريع فنية أخرى، بالإضافة إلى بعض التحديات الإنتاجية التي واجهها فريق العمل.

موعد العرض المتوقع

من المتوقع أن يتم عرض فيلم “روكي الغلابة” في أحد موسمي الشتاء الحالي أو عيد الفطر المقبل.

نجوم الفيلم

إلى جانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، يشارك في بطولة الفيلم الفنان الكوميدي محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين.