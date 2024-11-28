عاجل: هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحدد موعد وتفاصيل تطبيق التعرفة المرنة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن البدء في تطبيق أنظمة التعرفة المرنة للطرق والمواقف كجزء من استراتيجيتها لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في الإمارة. وتشمل هذه الأنظمة:

التعرفة المرنة لنظام “سالك”، ابتداءً من نهاية يناير 2025.

التعرفة المرنة للمواقف العامة، التي ستدخل حيز التنفيذ نهاية مارس 2025.

تعرفة مواقف مناطق الفعاليات، التي سيتم تفعيلها بدءاً من فبراير 2025.

سيتم تقسيم رسوم المرور وفقاً للنظام الجديد، إلى فترات زمنية مختلفة:

الفترة المجانية: من الساعة 1:00 بعد منتصف الليل حتى 6:00 صباحاً.

صباحاً: من الساعة 6:00 حتى 10:00 (6 دراهم).

مساءً: من الساعة 4:00 حتى 8:00 (6 دراهم).

من الساعة 10:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً.

من الساعة 8:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل (4 دراهم).

أيام الأحد: التعرفة ثابتة (4 دراهم طوال اليوم)، مع استمرار الفترة المجانية بين 1:00 و6:00 صباحاً، باستثناء أيام الأعياد والمناسبات الخاصة.

سيتم تطبيق سياسة التعرفة المرنة للمواقف المدفوعة بدءاً من نهاية مارس 2025، وتشمل:

المواقف المميزة: 6 دراهم في الساعة.

المواقف العامة الأخرى: 4 دراهم في الساعة.

أوقات الذروة: من 8:00 صباحاً حتى 10:00 صباحاً، ومن 4:00 مساءً حتى 8:00 مساءً.

خارج أوقات الذروة: لا تغيير في الرسوم (4 دراهم في المواقف العامة)، والمواقف تظل مجانية بين 10:00 مساءً و8:00 صباحاً، وأيضاً يوم الأحد بالكامل.

ستطبق الهيئة رسوماً بقيمة 25 درهماً في الساعة على المواقف العامة القريبة من مناطق الفعاليات الكبيرة، بدءاً من فبراير 2025.

المرحلة الأولى ستشمل المناطق المحيطة بمركز دبي التجاري العالمي خلال الأحداث الكبرى.

يشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تهدف من خلال هذه السياسات إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز استخدام وسائل النقل البديلة، وتقليل الازدحام في أوقات الذروة والمناسبات.