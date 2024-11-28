طريقة سهلة لتحضير البانكيك في المنزل ب10دقائق فقط

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 12:57 مساءً - المكونات اللازمة لتحضير البانكيك

لإعداد البانكيك اللذيذ في المنزل بسرعة وبسهولة، ستحتاجين إلى مجموعة بسيطة من المكونات المتوفرة في معظم المطابخ. إليك ما تحتاجين إليه:

كوب واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من ملح

كوب من الحليب

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة أو الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

الخطوات السريعة لتحضير البانكيك المثالي

بعد تجميع كل المكونات، يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة لتحضير البانكيك بسرعة:

1. تجهيز العجينة

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح. في وعاء آخر، اخفقي البيضة وأضيفي إليها الحليب، الزبدة الذائبة، وخلاصة الفانيليا. ادمجي الخليطين معًا حتى تحصلي على مزيج متجانس، ولكن احرصي على عدم الخفق الزائد حتى لا يصبح البانكيك قاسيًا.

2. تسخين المقلاة

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. إذا كنت تستخدمين مقلاة عادية، يمكنك دهنها بطبقة خفيفة من الزيت أو زبدة لضمان عدم التصاق البانكيك.

3. طهي البانكيك

اسكبي حوالي ربع كوب من العجينة في المقلاة الساخنة. انتظري حتى تظهر فقاعات على سطح البانكيك، ثم قومي بقلبها باستخدام ملعقة مسطحة لطهي الجانب الآخر. يحتاج كل جانب حوالي دقيقتين ليصل إلى اللون الذهبي الجميل.

أفكار للتقديم والإضافات

بمجرد أن تكون لديك دفعة من البانكيك الساخن والذهبي، يمكنك تقديمها بأشكال متعددة:

اضيفي شراب القيقب الطبيعي أو العسل لتحلية البانكيك.

جربي إضافة الفواكه الطازجة مثل التوت أو الموز لتعزيز النكهة.

يمكنك أيضاً رش قليل من السكر البودرة لتحصلي على مظهر جميل وجذاب.

للمزيد من القوام المقرمش، اضيفي حساء من الجوز المقلي أو اللوز على السطح.

بذلك، يمكنك الاستمتاع بوجبة فطور لذيذة محضرة في المنزل خلال عشر دقائق فقط. جربيها وشاركي البهجة مع عائلتك وأصدقائك!