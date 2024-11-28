سر البطاطس المهروسة المثالية: طريقة جديدة ومبتكرة دون سلق!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل مللت من الطريقة التقليدية لسلق البطاطس قبل هرسها؟ هل تبحثين عن طريقة أسرع وأسهل لتحضير بطاطس مهروسة كريمية ولذيذة؟ إذاً هذا المقال لك! سنقدم لكِ طريقة مبتكرة لإعداد البطاطس المهروسة دون الحاجة إلى سلقها، مما يوفر عليكِ الوقت والجهد، ويمنحكِ نتيجة رائعة.

السلق التقليدي للبطاطس قد يؤدي إلى فقدان بعض العناصر الغذائية، كما أنه يستغرق وقتًا أطول. الطريقة التي سنقدمها لكِ تحتفظ بمعظم العناصر الغذائية في البطاطس، وتمنحكِ قوامًا كريميًا مثاليًا.

بطاطس كبيرة الحجم

زيت زيتون

ملح وفلفل أسود

حليب (حسب الرغبة)

زبدة (اختياري)

ثوم مهروس (اختياري)

بصل بودرة (اختياري)

تسخين الفرن: سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

تحضير البطاطس: اغسلي البطاطس جيدًا وجففيها. ادهنيها بزيت الزيتون ورشي عليها الملح والفلفل الأسود.

الخبز: ضعي البطاطس في صينية فرن واخبزيها لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، أو حتى تصبح طرية ويمكن هرسها بسهولة.

الهرس: أخرجي البطاطس من الفرن واتركيها تبرد قليلاً. قشريها واهرسيها جيدًا باستخدام مهروسة البطاطس أو شوكة.

إضافة النكهات: أضيفي الحليب والزبدة والثوم المهروس والبصل البودرة حسب الرغبة واخلطي جيدًا حتى تحصلي على القوام المطلوب.

اختيار البطاطس: اختر نوع بطاطس مناسب للهرس، مثل البطاطس الصفراء أو الحمراء.

التتبيلة: يمكنك إضافة أعشاب طازجة مثل الروزماري أو إكليل الجبل لتضفي نكهة مميزة على البطاطس المهروسة.

التقديم: قدمي البطاطس المهروسة ساخنة كطبق جانبي مع اللحوم المشوية أو الدجاج.