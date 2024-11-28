انهيارات أرضية تودي بحياة 27 شخصاً في إندونيسيا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أدت السيول والانهيارات الأرضية قي عدة مواقع من إقليم سومطرة الشمالية في إندونيسيا إلى محاصرة ركاب حافلة صغيرة طمرها الوحل، كما وتوفي ما لا يقل عن 27 شخصاً.

وبحسب وكالات، تهطل الأمطار الغزيرة على الإقليم منذ الأسبوع الماضي وتسببت في سيول وانهيارات أرضية في مناطق مختلفة، وحصلت أضرار في المنازل والمساجد وحقول الأرز.