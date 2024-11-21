الدوري الإماراتي .. العين يتجاوز العروبة برباعية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - تغلب العين على مستضيفه العروبة، بنتيجة 4-2، مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

رباعية العين حملت توقيع كلاً من سفيان رحيمي (د12)، لابا كودجو (د29، د62)، ومحمد عوض الله (د44).

فيما سجل للعروبة كلاً من محمد رضا آزادي (د73)، وأبوليناير كاك (د78).

بهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد العروبة عند 3 نقاط في المركز 13.