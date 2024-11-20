حدث درامي يتحول إلى حادث “مأساوي” في اليمن

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - تحول مشهد تمثيلي في اليمن إلى حادث مأساوي، حيث أسفر عن مقتل أحد أبطال المسلسل بشكل غير مقصود.

وكان المشهد الذي يتم تصويره يتضمن قتل إحدى الشخصيات وفقًا لسيناريو العمل، الذي يقدمه مجموعة من الفتيان تحت عنوان “قرية الشيخ بطاش”، ويعرضونه عبر قناتهم على منصة “يوتيوب”.

وفي إحدى قرى محافظة إب وسط اليمن، قرر الأصدقاء استكشاف موهبتهم في التمثيل، رغم استخدامهم لأساليب بدائية وأدوات بسيطة وبرامج مونتاج تقليدية.

وقدم الأصدقاء 19 حلقة من عملهم الدرامي، كما يتضح من عدد الحلقات المتاحة على قناتهم، حيث يتناول العمل قضية شائعة في اليمن تتعلق بالاستيلاء على الأراضي بالقوة ودون أي حق.

وأثناء تصوير الحلقة 20، تطلب أحد المشاهد أن تقوم إحدى الشخصيات بقتل الشخصية المنافسة لها وفقًا للسيناريو المعد. وبعد التأكد من إفراغ مخزن السلاح المستخدم في المشهد من جميع الطلقات، تم تنفيذ المشهد.

لكن عند إطلاق النار من قبل أحد الممثلين، خرجت رصاصة كانت عالقة في (بطن) البندقية، مما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي.