برشلونة يعلن قراراً هاماً بشأن ملعبه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، عن قرار هام، بشأن الملعب الذي سيستضيف باقي مباريات الفريق، خلال الموسم الحالي.

وبدأت أعمال تجديد ملعب “سبوتيفاي كامب نو” منذ صيف 2023، ويقترب من العودة لاستضافة المباريات، خلال الفترة المقبلة.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي: “بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تمنع تغيير الملعب خلال المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا، والصعوبات اللوجستية والتكاليف الإضافية المترتبة على تشغيل منشأتين كبيرتين في الوقت نفسه، قرر النادي مواصلة اللعب على ملعب (لويس كومبانيس) حتى نهاية المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “بناء على ما سبق، ستقام مباريات الفريق ضد فالنسيا وديبورتيفو ألافيس في الجولتين 21 و22 من الدوري الإسباني، وكذلك مباراة الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا، على ملعب لويس كومبانيس”.

وتابع: “تؤثر هذه التغييرات على فترة صلاحية التذاكر الموسمية لكل من ملعب لويس كومبانيس وعودة ملعب سبوتيفاي كامب نو، ولهذا السبب، كما أعلن أثناء عملية حجز التذاكر الموسمية، سيتم تعديل السعر عند الشراء في كلا السيناريوهين”.

وواصل: “بالنسبة للمباراة الإضافية المحتملة لبرشلونة في الأدوار الإقصائية لتحديد التأهل إلى دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، فإن المباراة التي ستقام على أرض البارسا ستدرج ضمن التذكرة الموسمية لملعب سبوتيفاي كامب نو”.

واختتم: “سيتم تأجيل صلاحية التذاكر الموسمية لملعب سبوتيفاي كامب نو 2024/2025 حتى تاريخ العودة الفعلي إلى الملعب، وفي هذه الحالة، سيتم خصم السعر النسبي للمباريات التي لا يمكن إقامتها على ملعب سبوتيفاي كامب نو من السعر الإجمالي المحدد”.