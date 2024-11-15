السعودية تضبط موظفين حكوميين عملوا بتهريب المخدرات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الخميس عن تفكيك شبكة من”المجرمين”من بينهم مسؤولون حكوميون عملوا على تهريب المخدرات وإحضارها إلى المملكة عبر مطار الجوف الدولي.

وفي بيان على منصة إكس، قالت الوزارة إن السلطات “اعتقلت 9مواطنين.1منهم في وزارة الداخلية،4في سلطات الزكاة والضرائب والجمارك،والآخر 1يعمل في شركة الكهرباء السعودية”.

وأوضح البيان أن المتهمين “عملوا مع شبكات خارجية لتلقي الكميات المهربة والحقائب والنقل والاختباء والإعلان والتجارة في الأماكن والمنازل دون اتباع إجراءات التفتيش.”

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من قيام سلطات مكافحة المخدرات السعودية بمنع تهريب حوالي 12000قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة.