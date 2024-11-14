دوري الأمم الأوروبية:مقدونيا الشمالية تعبر لاتفيا بهدف

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - تغلبت مقدونيا الشمالية على لاتفيا بهدف دون رد سجله نيكولا سيرافيموف (د 57) في الجولة الخامسةمن منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

وفي المجموعة ذاتها خسرت أرمينيا أمام جزر فارو 0-1، وبات ترتيب المجموعة:

1- مقدونيا الشمالية: 13 نقطة

2- جزر فارو: 6 نقاط

3- أرمينيا: 4 نقاط

4- لاتفيا: 4 نقاط