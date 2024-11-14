دوري الأمم الأوروبية: النرويج تضرب سلوفينيا بالأربعة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - فاز منتخب النرويج على مضيفه منتخب سلوفينيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

سجل هدف سلوفينيا الوحيد بنيامين سيسكو من ضربة جزاء (د 21) وسجل أهداف النرويج أنطونيو نوسا (د 4 و59) وإيرلنج هالاند (د 45) وينس بيتر هاوجي (د 83).

وكانت النمسا قد فازت على مضيفتها كازاخستان 2-0 لحساب نفس المجموعة.

ترتيب المجموعة

1- النمسا: 10 نقاط

2- النرويج: 10 نقاط

3- سلوفينيا: 7 نقاط

4- كازاخستان: نقطةواحدة