يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 05:53 مساءً - كشف نادي يوفنتوس، اليوم الخميس، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه، خوان كابال.

وقال اليوفي في بيان: “خضع خوان كابال للفحوصات، والتي كشفت عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى”.

وأضاف البيان: “سيخضع كابال لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة”.

خلال الموسم الحالي، شارك كابال مع يوفنتوس في 9 مباريات بمختلف المسابقات، علماً أنه يخوض موسمه الأول مع السيدة العجوز، الذي انضم إليه قادماً من هيلاس فيرونا، الصيف الماضي.

ويعد كابال ثاني لاعبي يوفنتوس الذي يتعرض لهذه الإصابة، خلال الموسم الحالي، حيث أن جليسون بريمير، أصيب خلال الشهر الماضي، في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.