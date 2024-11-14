المنتخب الصيني يقهر البحرين بهدف نظيف

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 05:53 مساءً - خسر المنتخب البحريني أمام نظيره الصيني، بهدف نظيف، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع تشانغ يونينغ عند الدقيقة 90+1.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الصيني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع ضمن المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد البحرين عند 5 نقاط، في المركز الخامس.