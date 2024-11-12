بالدقائق .. إليكِ مدة الرضاعة الطبيعية حسب عمر طفلِك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تتساءل بعض الأمهات الحوامل اللواتي اقتربت ولادتهن عن عدد مرات الرضاعة الطبيعية التي يحتاجها الطفل في اليوم، ومدة الرضاعة التي تكفيه للحصول على حليب الثدي اللازم له.

قد يستغرق الأطفال حديثو الولادة وقتًا طويلاً في الرضاعة قد يصل إلى 20 دقيقة أو أكثر من كلا الثديين أو من أحدهما، ومع مرور الوقت وتطور مهارات الرضاعة، قد تقل المدة إلى ما بين 5 إلى 10 دقائق لكل ثدي.

لكن هناك بعض العوامل التي تؤثر على مدة الرضاعة، مثل:

– متى يبدأ إنتاج الحليب: عادةً ما يبدأ إنتاج الحليب بعد 2-5 أيام من الولادة.

– سرعة تدفق الحليب: قد يخرج الحليب بسرعة أو ببطء، وهذا يؤثر في مدة الرضاعة.

– قدرة الطفل على الإمساك بالحلمة: إذا كان الطفل قادرًا على الإمساك بالحلمة جيدًا، سيحصل على حليب أكثر بسرعة.

– سرعة بلع الطفل: بعض الأطفال يبلعون الحليب بسرعة أكبر من غيرهم.

عادةً ما يحتاج حديثو الولادة إلى الرضاعة الطبيعية من 8 إلى 12 مرة يوميًا خلال الشهر الأول، لأن حليب الثدي سهل الهضم، ما يجعل الطفل يشعر بالجوع كل ساعة ونصف إلى 3 ساعات تقريبًا.

ومع تقدم الطفل في العمر، وفي عمر الشهرين، يقل احتياجه للرضاعة تدريجيًا ليصبح 7 إلى 9 مرات يوميًا. ويفضل أن يكون الفاصل الزمني بين كل رضعة من 90 إلى 120 دقيقة.

من المهم أيضًا أن نذكر أنه يجب ألا تترك الأم طفلها بدون رضاعة لأكثر من 4 ساعات، حتى خلال الليل، لضمان تلبية احتياجاته الغذائية.