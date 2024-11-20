عززّي حرق دهون جسمكِ قبل النوم بتناول مشروبات طبيعية وصحية

مُشكلة تراكم الدهون أحد المُشكلات التي تُعاني منها أغلبية النساء؛ وسواءً كان تراكم الدهون في كل الجسم أو مناطق معينة بالجسم مثل: "منطقتي البطن والأرداف"، فإنه قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحيّة والتي يُمكّنهن تلافيها بطرق عديدة.

الجدير بالذكر، أن هناك علاقة وثيقة بين الغدة الدرقية ونسبة الدهون بالجسم، فإن هرمونات الغدة الدرقية دوت الخليج المسؤولة عن ضبط معدل التمثيل الغذائي بالجسم؛ فزيادة نشاط الغدة يزيد من معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي حرق الدهون وفقدان الوزن. كما تؤثر هرمونات الغدة الدرقية بصورة مباشرة على نسبة الكوليسترول في الدم فيقوم بتقليلها.

علاوة على ذلك، قام فريق بحثي بقيادة الدكتور بروس سبيغلمان- أستاذ بكلية الطب جامعة هارفارد- بنشر دراسة جديدة في مجلة نيتشر. وأظهرت هذه الدراسة- التي تم إجراؤها على الفئران- أن ممارسة التمارين الرياضية تؤدي إلى قيام العضلات بإفراز هرمون يدعى"آيريسن"، وينتقل هذا الهرمون في الجسم عن طريق الدم وله دور في عملية حرق الدهون.

وبما أن الطريقة الوحيدة لحرق الدهون دوت الخليج إدخال سعرات حرارية إلى الجسم أقل ممّا يحتاجه أو يستهلكه، فيضطر لحرق الدهون للحصول على الطاقة بدلًا من السكر. لذا سنُسلط الضوء خلال السطور القادمة عبر موقع "دوت الخليج" على أفضل امشروبات الصحية التي يُمكّنكِ تناولها قبل الخلود إلى النوم تحديدًا، لتعزيز عملية حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد بشكل صحي وفعّال، وذلك بناءً على توصيات استشارية التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي الدكتورة وفاء حمدي من القاهرة.

علاقة حرقة الدهون واستهلاكِ الأطعمة والمشروبات عكسية

استهلاك المشروبات والأطعمة قبل النوم علاقته عكسية بحرق الدهون فانتبهي لذلك

وبحسب دكتورة وفاء، كثيرًا ما نسمع عن شخص يأكل ما يشاء من أطعمة، ولكن لا يزيد وزنه، بينما شخص آخر يتبع نظامًا غذائيًا ولكن يزيد وزنه. ببساطة، فربما يكون الأول يبذل مجهودًا حركيًا أو ذهنيًا إضافيًا، وبالتالي عمليات التمثيل الغذائي لديه أنشط، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية أكثر ممّا يدخل إلى جسمه، بينما الثاني حرقه للسعرات الحراية قليل لأنه لا يبذل مجهودًا مثل الشخص الآخر. وهنا عادةً ننصح بتقليل استهلاك المأكولات والمشروبات قبل ساعات النوم تحديدًا، إذ يرتبط هذا الأمر بزيادة عدد السعرات الحرارية المستهلكة في اليوم الواحد، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

مشروبات صحية قبل النوم لحرق الدهون

تعرفي على أفضل مشروبات صحية قبل النوم لحرق الدهون بشكل آمن وفعّال

وتابعت دكتورة وفاء، أظهرت الدراسات الحديثة، أن استهلاك بعض المشروبات من دون أي سكريات مكّررة قبل النوم قد يكون له فوائد عدّة، من ضمنهاالاستغراق في نوم هانئ، وتحفيز خسارة الوزن، وأبرزها:

عصير الأناناس

يحوي العديد من المواد المضادة للأكسدة، ويُعدّ غني بالألياف أيضًا، وقليل السعرات الحرارية،من أجل منح المرأة الشعور بالشبع وتعزيز عملية حرق الدهون قبل النوم.

عصير العنب

يُساعد على تحفيز إفراز الإنسولين ليلًا أثناء فترات النوم، والذي يعمل بدوره على حرق الدهون.

عصير الخيار

يُمكن شرب عصير الخيار اللذيذ قبل الذهاب إلى النوم، ويُمكن إضافة الماء إليه للحصول على مزيج أقل كثافة، لجعله ذو مذاق مميز، وأيضًا يمكن إضافة بعض الليمون أو الزنجبيل، وستدهشكِ النتائج بعد شهر من شربه يوميًا قبل النوم؛ كونه قليل السعرات الحرارية، وغني بمضادات الأكسدة، الألياف، المعادن، والفيتامينات التي تساعد على إنقاص الوزن بشكل طبيعي، وتقليل مستوى السكر في الدم، وترطيب الجسم في آن واحد

عصير الليمون

عصير الليمون أحد المشروبات الصحية قبل النوم لحرق الدهون

يُساهم استهلاك عصير الليمون يوميًا في تخسيس دهون المعدة، وتقليل مستوى الدهون في الدم. ويُمكن إضافة الخيار والبرتقال لجعل طعم عصير الليمون لذيذ ومنعش، كما يمكن إضافة أوراق النعناع الطازجة لتعزيز فوائده الرائعة.

مخفوق بروتين الصويا

يحتوي مخفوق بروتين الصويا على الحمض الأميني تريبتوفان، والذي يساعد على تخفيض نسبة الكورتيزول ممّا يساعد على حرق الدهون. علمًا أنه برغم انخفاض معدل الأيض أثناء النوم إلا أن مخفوق بروتين الصويا يساعد على خسارة الوزن حتى أثناء النوم.

الحليب

يساعد على الاستغراق في نوم هانئ، حيث يمكن شرب كوب واحد من الحليب الساخن أو البارد قبل النوم. ولاحتوائه على الكالسيوم والتريبتوفان، سيعمل على تحفيز الدماغ لاستخدام الحمض الأميني تريبتوفان لصنع الميلاتونين الذي يساعد على الاستغراق في النوم وإنقاص الوزن من دون استثناء.

شاي البابونج

تساعد المشروبات التي لا تحتوي على الكافيين في تحفيز النوم بعمق، حيث يساعد شرب كوب واحد من شاي البابونج في زيادة مستوى الجلايسين أحد النواقل العصبية التي تساعد على النوم والاسترخاء، وتنظيم السكر في الدم وخسارة الوزن.

شاي الهندباء

يعمل على تقليل نفخة البطن، الحرقة، أو أي مشكلات متعلقة بالمعدة، ويساعد شرب شاي الهندباء قبل النوم على التخلص من احتباس السوائل في الجسم وبالتالي إنقاص الوزن.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر أحد المشروبات الصحية قبل النوم لحرق الدهون بفعّالية

يساعدعلى تحفيز النوم بعمق وبالتالي زيادة معدّل الأيض حتى أثناء النوم، كما يعدّ الشاي الأخضر مشروب مليء بالعناصر المضادة للأكسدة والتي بدورها تعمل على حرق الدهون في الجسم بصفة عامة.

شاي الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بفوائده العديدة المتعلقة بالتخسيس وإنقاص الوزن، كما يساعد شرب شاي الزنجبيل قبل النوم على زيادة امتصاص العناصر الغذائية، ويعمل أيضًا على تحفيز عملية الهضم، والتخلص من المغص، وآلام الجهاز الهضمي. علمًا أنه يُمكن إضافة الليمون والعسل إليه للتمتع بمذاق لذيذ.

الكفير

يعد مشروب الكفير غني بالبكتيريا النافعة، ويُمكن الحصول عليه من تخمير الحليب، لزيادة البكتيريا النافعة في المعدة، وتعزيز عملية الهضم، وامتصاص الفيتامينات والمعادن، وتحسين جودة النوم، وكفاءة الجسم للقيام بالتمارين الرياضية المختلفة أثناء إنقاص الوزن ضمن نظام غذائي صحي.