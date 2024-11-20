لويس دياز: يجب تقييم وتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها أمام الإكوادور

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - طالب مهاجم منتخب كولومبيا وفريق ليفربول الإنكليزي، لويس دياز، بتصحيح الأخطاء التي أدت إلى الخسارة أمام الإكوادور 0-1 في الجولة الثانية عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم2026.

وأوضح لويس دياز: كمجموعة وكأفراد، علينا تقييم ما حدث وتصحيحه مشيراً إلى فشل منتخب بلاده بتسجيل الأهداف.

واستغرب لويس دياز إضاعة ذلك الكمّ الكبير من الفرص، وإنهم لو سجلوا من إحداها لخرجوا فائزين.

وقال أيضاً: أتيحت لنا الكثير من الفرص، إذا لم نسجل فإن المنافس سيقوم هو بالتسجيل وقد حدث ذلك، لا يمكننا أن نستقبل هدفا بهذا الشكل.

وتجمد رصيد كولومبيا عند 19 نقطة في المركز الرابع بعدما تكبدت الهزيمة الثانية توالياً.