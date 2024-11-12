تين هاج يرفض عرضاً لتدريب روما

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الهولندي، إيريك تين هاج، المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد، رفض عرضاً لتدريب روما.

وكان اليونايتد أقال تين هاج من منصبه، مؤخراً، بينما أعلن روما، السبت الماضي، رحيل إيفان يوريتش من منصبه كمدرب للفريق، بسبب سوء النتائج.

وأكدت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن نادي روما الإيطالي استفسر عن إمكانية التعاقد مع تين هاج، لتدريب الفريق.

وكشفت الصحيفة، أن تين هاج رفض فكرة تولي تدريب فريق روما، مؤكداً أنه لا يرغب في الانضمام إلى نادٍ يعاني من الفوضى مرة أخرى.

ويتواجد عدة مدربين ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب روما، خلال الفترة المقبلة، لعل أبرزهم، روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي السابق.