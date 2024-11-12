قرار غير نهائي من بايرن ميونخ بشأن مستقبل مدافعه

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر مستجدات مستقبل اللاعب الإنكليزي، إيريك داير، مدافع بايرن ميونخ، وإمكانية تجديد عقده مع البافاري.

وينتهي عقد داير مع بايرن ميونخ، مع ختام الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” فإن الاتجاه حالياُ في نادي بايرن ميونخ هو رحيل داير بنهاية عقده، وعدم التجديد له.

ولكن الشبكة، أكدت أن هذا القرار ليس نهائياً ويعتمد بشكل أساسي على قدرة بايرن ميونخ بالتعاقد مدافع أو اثنين للموسم المقبل.

وأشارت الشبكة، أن جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، يبقى المرشح الأبرز لتعزيز دفاع البافاري، بداية من الموسم المقبل.

ويرتبط تاه بعقد مع ليفركوزن، حتى يونيو/حزيران 2025، وبالتالي فإن بايرن ميونخ يستطيع ضمه عبر صفقة مجانية.