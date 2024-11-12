دراسة حديثة .. قلة النوم تسرّع شيخوخة دماغك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

النوم هو عملية حيوية أساسية لا يمكن للجسم الاستغناء عنها، فهو لا يقتصر على توفير الراحة فحسب، بل يلعب دورًا محوريًا في تجديد الخلايا العصبية، وتنظيم الذكريات، والتخلص من السموم التي تتراكم في الدماغ طوال اليوم. وقد كشفت دراسة حديثة عن العلاقة بين قلة النوم وتسارع شيخوخة الدماغ، مما يبرز أهمية النوم الجيد في الحفاظ على صحة الدماغ وكفاءته الإدراكية.

يؤدي النوم دورًا حيويًا في صحة الدماغ، حيث يساعد في إصلاح الخلايا العصبية المتضررة، وتنظيم الذكريات، والتخلص من السموم. إن نقص النوم يعطل هذه العمليات الحيوية، مما يؤثر سلبًا على الصحة الإدراكية ويعجل بعملية شيخوخة الدماغ على المدى الطويل.

أوضح التقرير أن قلة النوم يمكن أن تزيد “عمر الدماغ” بما يعادل ثلاث سنوات، مما ينعكس بشكل مباشر على الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرارات. و”عمر الدماغ” يشير إلى التدهور في كفاءته الوظيفية، حيث تتسارع مظاهر الشيخوخة، مما يجعله أكثر عرضةً لمشاكل الذاكرة وضعف الأداء العقلي.

أظهرت دراسة أن الأشخاص في منتصف العمر الذين يعانون من مشكلات مستمرة في النوم، مثل صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر، يظهرون علامات مبكرة لشيخوخة الدماغ مقارنة بأقرانهم الذين يتمتعون بنوم جيد ومستقر. ووفقًا لهذه الدراسة، يمكن أن يؤدي نقص النوم المستمر إلى تسريع شيخوخة الدماغ بما يصل إلى ثلاث سنوات، مما يقلل من كفاءته في أداء وظائفه العقلية.

وشملت الدراسة 589 شخصًا تم تقييم عادات نومهم وبنيتهم الدماغية على مدى عدة سنوات. وأظهرت النتائج أن من يعانون من مشكلات في النوم عانوا من تراجع أكبر في قدراتهم الإدراكية مقارنة بمن ينامون جيدًا.