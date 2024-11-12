كيف يمكنك تحضير عجينة البيتزا بأسرع الطرق

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - الخطوات الأساسية لتحضير عجينة البيتزا بسرعة

تعتبر البيتزا من الأطباق الشهية والمحببة لدى الكثيرين حول العالم، ولكن تحضير عجينتها يمكن أن يكون خطوة تحتاج إلى وقت وجهد. إذا كنتم تبحثون عن طريقة سريعة وسهلة لتحضير عجينة البيتزا في المنزل، فإليكم وصفة فعالة لذلك.

المكونات المطلوبة

لتحضير عجينة البيتزا بسرعة، ستحتاجون إلى المكونات الأساسية التالية:

كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات

كوب من الماء الدافئ

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

طريقة التحضير

لتحضير عجينة البيتزا بسرعة، اتبعوا الخطوات البسيطة التالية:

تفعيل الخميرة

1. في وعاء صغير، اخلطوا الماء الدافئ مع الخميرة والسكر.

2. اتركوها لمدة 5-10 دقائق حتى تتكون رغوة صغيرة على السطح، مما يدل على تفاعل الخميرة.

تحضير العجينة

1. في وعاء كبير، اخلطوا الدقيق والملح جيدًا.

2. اصنعوا فجوة في الوسط واسكبوا فيها خليط الخميرة وزيت الزيتون.

3. اخلطوا المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة طرية.

عجن العجينة

1. انقلوا العجينة إلى سطح مستوي مرشوش بالقليل من الدقيق.

2. اعجنوا العجينة لمدة 5 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.

تخمير العجينة

1. ضعوا العجينة في وعاء مدهون بالقليل من الزيت وغطوها بغطاء بلاستيكي.

2. اتركوها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة لتختمر وتزداد حجمًا.

تشكيل العجينة

بعد أن تختمر العجينة، يمكنكم تشكيلها ووضعها في صينية الخبز لتكون جاهزة لإضافة الصلصة والمكونات التي تفضلونها.

باستخدام هذه الطريقة البسيطة والسريعة، يمكنكم الاستمتاع بتحضير عجينة البيتزا الطازجة في المنزل دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة. جربوها واستمتعوا بوجبة شهية ومميزة.