أردا جولر يفكر بالرحيل .. أين ستكون وجهته المقبلة؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن النجم التركي، أردا جولر، لاعب ريال مدريد، يفكر بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومنذ بداية الموسم الحالي، لا يحصل التركي على فرص كافية للمشاركة مع الفريق، الأمر الذي يعكس قلة ثقة أنشيلوتي بإمكانيات اللاعب.

وأكدت شبكة “NTV Spor” التركية، أن جولر لا يشعر بالراحة حالياً في نادي ريال مدريد بسبب قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها، وطلب من إدارة النادي الخروج معاراً في الميركاتو الشتوي.

وكشفت الشبكة، أن جولر يفكر بالعودة لصفوف فنربخشة، والعمل تحت قيادة البرتغالي، جوزيه مورينيو.

خلال الموسم الحالي، شارك جولر في 12 مباراة مع الميرنجي بمختلف المسابقات، بإجمالي 306 دقيقة لعب، لم يتمكن خلالها من تسجيل أو صناعة أي هدف.