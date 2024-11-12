هل استخدام واقي الشمس ضروري في الشتاء؟!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - أهمية واقي الشمس في الأيام الباردة

مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يعتقد الكثيرون أن الحاجة لاستخدام واقي الشمس تتراجع بشكل كبير. لكن هذا المفهوم قد يكون مضلِّلاً، حيث أن ضرر الأشعة فوق البنفسجية لا يختفي بقدوم الطقس البارد.

الأشعة فوق البنفسجية لا تعرف المواسم

على الرغم من انخفاض حدة الشمس في الشتاء، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها UVA وUVB تبقى موجودة ويمكن أن تؤدي إلى تلف الجلد وتسبب الشيخوخة المبكرة وحتى سرطان الجلد. بالإضافة إلى ذلك، تكون الأشعة أكثر قوة في المرتفعات حيث يمكن أن تعكس الثلوج حتى 80% من هذه الأشعة، مما يضاعف تعرض البشرة لها.

فوائد الاستمرار في استخدام واقي الشمس

استخدام واقي الشمس في الشتاء يقدم عدة فوائد، تشمل:

الوقاية من الشيخوخة المبكرة: يحمي الجلد من التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

يحمي الجلد من التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية. حماية البشرة من السرطان: يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطانات الجلد الشائعة.

يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطانات الجلد الشائعة. تحسين صحة الجلد العامة: يساهم في الحفاظ على بشرة صحية ومتوازنة.

كيفية اختيار واستخدام واقي الشمس في الشتاء

عند اختيار واقي الشمس لفصل الشتاء، يُفضل:

اختيار واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30.

البحث عن واقيات شمس تحتوي على مكونات مرطبة لدعم البشرة الجافة في فصل الشتاء.

تطبيق واقي الشمس على جميع الأماكن المكشوفة من الجلد، بما في ذلك الوجه واليدين والرقبة.

إعادة تطبيقه كل ساعتين في حال البقاء لفترة طويلة في الهواء الطلق، خاصةً عند التزلج أو المشاركة في أنشطة خارجية أخرى.

خاتمة

في الختام، يمكن القول إن استخدام واقي الشمس خلال فصل الشتاء لا يقل أهمية عن استخدامه في فصل الصيف. إن الحماية المستمرة من الأشعة فوق البنفسجية تساهم في الحفاظ على صحة البشرة وجمالها على المدى الطويل. لذا، لا تتردد في جعل واقي الشمس جزءاً من روتين العناية ببشرتك على مدار العام، بغض النظر عن الطقس أو الموسم.