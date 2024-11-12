مروان الصحفي: انتظرونا في المونديال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - راهن النجم الدولي السعودي مروان الصحفي، مهاجم فريق بيرشكوت البلجيكي والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على قدرة بلوغ الأخضر نهائيات كأس العالم 2026، بشكل مباشر.

ويواجه الأخضر السعودي منتخبي أستراليا في ملبورن، الخميس المقبل، وإندونيسيا، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية.

وفي تصريحات خاصة بصحيفة (الرياضية) السعودية، قال الصحفي المحترف في بيرشكوت البلجيكي: أمام المنتخب السعودي 6 مواجهات مهمة في التصفيات الآسيوية، وجميعها صعبة، لكن نحن عاقدو العزم على التأهل والوصول إلى المونديال.

وعن عودة الفرنسي رينارد لقيادة المنتخب وإقالة الإيطالي مانشيني، قال: أنا انتظمت مع الأخضر حينما كان مانشيني المدرب، لكنني لم أعاصر رينارد خلال فترته الأولى، أنا لا أهتم بمن يقود الأخضر أكثر بقدر ما أهتم بخدمة المنتخب، وتمثيل الوطن خير تمثيل.

واستمر النجم الدولي وهداف الفريق البلجيكي، برصيد 4 أهداف حتى الآن، بالحديث عن مباراة البحرين الماضية في التصفيات التي انتهت بالتعادل السلبي: في مواجهة منتخب البحرين حاولنا وهاجمنا، وسنحت لنا فرص عديدة، لكن كان هناك عدم توفيق، مواصلًا، (هناك مباريات مهمة متبقية، ونحن اللاعبين قلوبنا على بعض وطموحنا كبير، وبإذن الله سنتأهل، ونعد الجماهير بهذا الأمر).

وكان الصحفي (20 عاماً) انتقل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي بيرشكوت البلجيكي معاراً من نادي الاتحاد، ويعد هداف الفريق بواقع 4 أهداف، إذ استطاع فرض التعادل، الأحد الماضي، أمام كلوب بروج بعد أن كان خاسراً 0ـ2.

ويحتل فريقه المرتبة الأخيرة في الدوري بواقع 7 نقاط، متخلفاً عن أقرب منافسه بفارق الضعف.