اتبعيها.. طرق التخلص من انتفاخ البطن بعد تناول البصل النيئ

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يُعتبر البصل من التوابل الأساسية في معظم المطابخ حول العالم، ويُستخدم بشكل واسع في إعداد الوجبات المختلفة. ومع ذلك، فإن تناول البصل النيئ قد يسبب بعض المشاكل الهضمية، مثل الانتفاخ والغازات.

في هذه المقالة، سنتعرف على بعض الطرق المفيدة للتخلص من انتفاخ البطن بعد تناول البصل النيئ.

1. شرب الماء:

يعتبر شرب الماء الكافي أحد الطرق الفعالة للتخلص من انتفاخ البطن. فبعد تناول البصل النيئ، يمكن أن يزيد محتواه من الألياف والمركبات الكبريتية من وزن البطن ويسبب الانتفاخ. لذا، ينصح بشرب الماء بكميات كافية لتعزيز عملية الهضم والتخلص من الغازات المتراكمة.

2. الليمون والماء الدافئ:

يُعتقد أن شرب مزيج من عصير الليمون والماء الدافئ يمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ. يمكنك إضافة عصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ وشربه على معدة خاوية بعد تناول البصل النيئ.

3. الشاي العشبي:

تعتبر بعض أنواع الشاي العشبي، مثل النعناع والشاي الأخضر، مفيدة في تخفيف الانتفاخ وتهدئة الجهاز الهضمي. يمكنك تناول كوب من الشاي العشبي بعد تناول البصل النيئ للتخفيف من الأعراض غير المريحة.

4. التمارين الرياضية:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ. القيام بتمارين البطن، مثل العقود والتمارين الاستطالة، يمكن أن يساعد في تحفيز حركة الأمعاء وتخفيف الغازات المتراكمة.

5. تجنب بعض الأطعمة الأخرى:

بجانب البصل النيئ، هناك بعض الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تسبب انتفاخ البطن وتزيد من الأعراض غير المريحة. من بين هذه الأطعمة: الفاصوليا، والحمص، والبقوليات، والملفوف، والملينات الطبيعية مثل البصلالمسلوق والثوم. قد يكون من الأفضل تجنب تناول هذه الأطعمة أو تناولها بكميات معتدلة إذا كنت تعاني من انتفاخ البطن بعد تناول البصل النيئ.

6. الراحة والاسترخاء:

يجب أن تعطي جسمك وقتًا كافيًا للهضم بعد تناول البصل النيئ. قم بالاستراحة والاسترخاء بعد الوجبة، وتجنب القيام بأنشطة بدنية شاقة فورًا. يمكن أن يساعد الاسترخاء في تحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ.