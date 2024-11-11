مانشستر سيتي يرصد 60 مليون يورو لتعويض رودري

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي، يستهدف التعاقد مع الدولي الإسباني، مارتن زوبيميندي، لاعب ريال سوسيداد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تحرك السيتي للتعاقد مع زوبيميندي يأتي لتعويض رودري، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة طويلة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن مانشستر سيتي رصد 50 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو) وهي قيمة الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب مع سوسيداد، لضم اللاعب في يناير/كانون الثاني المقبل.

اللاعب كان مرشحاً للتواجد في البريميرليج منذ الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن انتقاله إلى ليفربول لم يكتب له النجاح.

جدير بالذكر، أن زوبيميندي يرتبط بعقد مع ريال سوسيداد حتى 2027.