ناجلسمان: جمال موسيالا حاسم في مسألة الفوز والخسارة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - أشاد جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، بالمستويات المميزة، التي يقدمها جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ، خلال الفترة الأخيرة.

ويتواجد موسيالا ضمن قائمة المانشافت لمواجهتي (البوسنة والهرسك) والمجر ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي: “أصبحت أهميته كبيرة بالنسبة إلى بايرن، وهذا شأن كبير. لطالما قلت إنه يجب أن يطمع في التسجيل بشكل أكبر، وها هو ذا يفعل هذا الآن”.

وأضاف: “أداؤه طيب وهو مسؤول بشكل كبير ومن اللاعبين الحاسمين في مسألة الفوز والخسارة”.

خلال الموسم الحالي، لعب موسيالا مع بايرن ميونخ في 8 مباريات ضمن البوندسليجا، سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.