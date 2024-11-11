ريم السواس تعود لجمهورها بحفل استثنائي على مسرح النجوم the show

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - تستعد الفنانة المحبوبة ريم السواس لإحياء حفل فني مميز يوم 16 نوفمبر على مسرح “النجوم” ذا شو، بعد غياب عن جمهور المكان . وستكون هذه العودة بمثابة لقاء جديد بين ريم وجمهورها العاشق لأغانيها .

وأعربت ريم السواس عن سعادتها الكبيرة بهذا الحفل المرتقب، قائلة: “اشتقت لجمهوري ولكل من دعمني طوال مسيرتي. هذه الأمسية ستكون خاصة للغاية؛ فقد حضّرت مجموعة من الأغاني التي ستلامس قلوبهم، وأتمنى أن يكون اللقاء مفعمًا بالحب والشغف كما عهدوني دائمًا.”

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا من عشاق ريم، حيث ستكون الأمسية فرصة للاستمتاع بأدائها الساحر والمميز الذي يجمع بين الاغاني السورية واللبنانية الشعبية

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