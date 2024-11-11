سيموني إنزاجي: أضعنا الفوز أمام نابولي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - يعتقد سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أن فريقه كان يستحق الفوز على نابولي، في المباراة التي تعادل بها الفريقان 1-1، أمس الأحد في ختام الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في تصريحات بعد المباراة: هنأت الفريق، إذا كان هناك فريق واحد كان يجب أن يفوز فهو إنتر، لقد سيطرنا على الشوط الثاني… تأخرنا في النتيجة من كرة ثابتة، حيث كان علينا أن نؤدي بشكل أفضل، لكننا حافظنا على هدوئنا ولم نسمح لنابولي بأي شيء عملياً.

وأضاف: بعد كل ما فعلناه ضد آرسنال والطاقة التي استنفذناها، لم أتوقع أن نكون مثيرين للإعجاب إلى هذا الحد، كنا في حالة جيدة لدرجة أنني لم أرغب في فعل أي شيء بالتشكيل، وضربنا القائم مرتين وأهدرنا ركلة جزاء… ربما كان بإمكاننا استغلال المزيد من الفرص، لكن دعونا لا ننسى قوة المنافس الذي واجهناه، وما فعلناه يوم الأربعاء، لذلك، بشكل عام قدم اللاعبون أداءً جيداً… بصفتي مدرباً، يجب أن أترك النتيجة جانباً وأركز على الأداء الذي كان ممتازاً ضد خصم قوي.

واختتم سيموني تصريحاته: قلت إن هذا سيكون موسماً متوازناً للغاية وهذا يثبت صحته، لكنني رأيت إنتر رائعاً، نابولي لديه الكثير من المهاجمين السريعين، لكن يان سومير لم ينقذ عملياً أي فرصة ضد متصدر الدوري الإيطالي الحالي.