الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (13)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

بالهاتريك الذي سجله في فوز فريقه على أوساسونا 4-0، صعد البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد إلى وصافة ترتيب هدافي الدوري الإسباني خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجمبرشلونة، والذي لم يسجل في المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة):12 هدفاً

2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 8 أهداف

3- أيوزي بيريز (فياريال): 7 أهداف

4- رافينيا (برشلونة): 7 أهداف

5- كيليان مبابي (ريال مدريد): 6 أهداف

6- انتي بوديمير (أوساسونا): 6 أهداف

7- جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس): 5 أهداف

8- لامين يامال (برشلونة):5 أهداف

9- داني أولمو (برشلونة): 5 أهداف

10- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 5 أهداف