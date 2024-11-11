نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (13) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
بالهاتريك الذي سجله في فوز فريقه على أوساسونا 4-0، صعد البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد إلى وصافة ترتيب هدافي الدوري الإسباني خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجمبرشلونة، والذي لم يسجل في المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني:
1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة):12 هدفاً
2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 8 أهداف
3- أيوزي بيريز (فياريال): 7 أهداف
4- رافينيا (برشلونة): 7 أهداف
5- كيليان مبابي (ريال مدريد): 6 أهداف
6- انتي بوديمير (أوساسونا): 6 أهداف
7- جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس): 5 أهداف
8- لامين يامال (برشلونة):5 أهداف
9- داني أولمو (برشلونة): 5 أهداف
10- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 5 أهداف