كيف تؤثر التغذية على صحة المرأة خلال الحمل؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 12:55 صباحاً - أهمية التغذية السليمة خلال فترة الحمل

تلعب التغذية دورًا حيويًا في صحة المرأة خلال فترة الحمل، حيث تكون المرأة بحاجة متزايدة لمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لضمان نمو صحي للجنين والوقاية من المشاكل الصحية لها ولطفلها. التركيز على نظام غذائي متوازن يساعد المرأة الحامل على تلبية احتياجات جسدها.

العناصر الغذائية الأساسية

من الضروري تضمين بعض العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي اليومي للمرأة الحامل، والتي تشمل:

البروتينات: تساعد في تقوية الأنسجة العضلية وتطوّر أعضاء الجنين.

الكالسيوم: ضروري لنمو العظام والأسنان للجنين والحفاظ على صحة العظام للأم.

الحديد: يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ويمنع فقر الدم الذي قد يتسبب في التعب والضعف.

حمض الفوليك: يقلل من مخاطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين.

الألياف: تعزيز الهضم والوقاية من الإمساك الذي تعاني منه كثير من النساء خلال الحمل.

أطعمة موصى بها

لضمان حصول المرأة الحامل على هذه العناصر الغذائية، يُفضّل التركيز على تناول:

الفواكه والخضروات الطازجة: كمصدر غني بالفيتامينات والمعادن.

اللحوم الخالية من الدهون: مثل الدجاج والأسماك المعتمدة بشكل خاص على بروتينات الأوميغا 3 التي تساهم في تطوير دماغ الجنين.

البقوليات: مثل العدس والفاصوليا كمصدر هام للألياف والحديد.

منتجات الألبان: التي تزود الجسم بالكالسيوم وفيتامين د.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والخبز الكامل الذي يضمن توفير الطاقة والنشاط.

نصائح للتغذية السليمة

إلى جانب اختيار الأطعمة الصحية، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد المرأة الحامل على تحسين تغذيتها، مثل:

تجنب الأطعمة المصنعة والمقلية والإكثار من الطعام الطازج والطبيعي.

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب المستمر.

تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة ومتعددة بدلاً من ثلاث وجبات رئيسية لتجنب الغثيان.

استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية عند الحاجة لضمان تلبية المتطلبات الغذائية.

من خلال العناية الجيدة بالنظام الغذائي، يمكن للمرأة الحامل أن تساهم بشكل كبير في صحة جنينها وسلامة حملها، ما يعزز فرص ولادة طفل سليم وصحي.