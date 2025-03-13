نصائح للحفاظ على صحة العظام لدى النساء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 01:56 صباحاً - أهمية الكالسيوم وفيتامين د لصحة العظام

يعد الكالسيوم وفيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في تقوية العظام والحفاظ على صحتها. يجب على النساء البالغات التأكد من حصولهن على الكميات المناسبة من هذه العناصر المهمة من خلال الغذاء أو المكملات الغذائية لتعزيز صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

مصادر الكالسيوم

منتجات الألبان مثل الحليب والجبنة والزبادي

الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب

المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور السمسم

فيتامين د وكيفية الحصول عليه

يساعد فيتامين د في تحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم، ويمكن الحصول عليه من خلال:

التعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم

الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض

المكملات الغذائية في حال وجود نقص في مستوياته

أهمية النشاط البدني والعادات الصحية

يمثل النشاط البدني جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على صحة العظام. يساهم التمارين الرياضية في تقوية العظام وتحسين التوازن والمرونة، مما يقلل من خطر الإصابة بالكسور والسقوط.

تمارين مفيدة لصحة العظام

التمارين التي تتطلب حمل الوزن مثل المشي السريع والجري

تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال

التمارين التي تعزز التوازن مثل اليوغا والبيلاتس

تجنب العادات الضارة

اتباع نظام غذائي متوازن وتجنب الأنظمة الغذائية القاسية

الإقلاع عن التدخين وتقليل تناول المشروبات الكحولية

الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على العظام والمفاصل

من خلال اتباع هذه النصائح والإرشادات، يمكن للنساء الحفاظ على صحة عظامهن وتقليل خطر الإصابة بالمشاكل التي قد تؤثر على جودة حياتهن مع تقدم العمر.