نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يكمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 01:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
احتاج فريق ريال مدريد إلى شوطين إضافيين، وإلى ركلات الترجيح حتى عبر جاره أتلتيكو مدريد الي فاز في المباراة 1-0 والذهاب 2-1 لفريق ريال مدريد…
فقد انتهت أمس، منافسات دور الـ 16 لجولتي الذهاب والإياب في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وفيما يلي نتائج مباريات هذا الدور ومباريات ربع النهائي…
بنفيكا × برشلونة 0-1 و1-3
فينورد روتردام × إنتر ميلان 0-2 و1-2
بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن 3-0 و2-0
باريس سان جيرمان × ليفربول 0-1 و1-0 وبالترجيح 4-1
ريال مدريد × أتلتيكو مدريد 2-1 و0-1 وبالترجيح 2-4
آرسنال × آيندهوفن 7-1 و2-2
ليل × بوروسيا دورتموند 1-1 و1-2
أستون فيلا × كلوب بروج 3-1 و3-0
مباريات ربع النهائي
الثلاثاء 8 نيسان 2025: برشلونة × بوروسيا دورتموند
الثلاثاء 8 نيسان 2025: بايرن ميونيخ × إنتر ميلان
الأربعاء 9 نيسان 2025: آرسنال × ريال مدريد
الأربعاء 9 نيسان 2025: باريس سان جيرمان × أستون فيلا