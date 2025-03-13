دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يكمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 01:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

احتاج فريق ريال مدريد إلى شوطين إضافيين، وإلى ركلات الترجيح حتى عبر جاره أتلتيكو مدريد الي فاز في المباراة 1-0 والذهاب 2-1 لفريق ريال مدريد…

فقد انتهت أمس، منافسات دور الـ 16 لجولتي الذهاب والإياب في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وفيما يلي نتائج مباريات هذا الدور ومباريات ربع النهائي…

بنفيكا × برشلونة 0-1 و1-3

فينورد روتردام × إنتر ميلان 0-2 و1-2

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن 3-0 و2-0

باريس سان جيرمان × ليفربول 0-1 و1-0 وبالترجيح 4-1

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد 2-1 و0-1 وبالترجيح 2-4

آرسنال × آيندهوفن 7-1 و2-2

ليل × بوروسيا دورتموند 1-1 و1-2

أستون فيلا × كلوب بروج 3-1 و3-0

مباريات ربع النهائي

الثلاثاء 8 نيسان 2025: برشلونة × بوروسيا دورتموند

الثلاثاء 8 نيسان 2025: بايرن ميونيخ × إنتر ميلان

الأربعاء 9 نيسان 2025: آرسنال × ريال مدريد

الأربعاء 9 نيسان 2025: باريس سان جيرمان × أستون فيلا