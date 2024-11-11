الدوري الإسباني (13): نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

طويت صفحة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، أمس الأحد، والتي شهدت الخسارة الثانية لفريق برشلونة هذا الموسم، وكانت أمام مضيفه ريال سوسيداد 0-1، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلةمع ترتيب فرق المقدمة بعدها.

نتائج الجولة (13)

ريال مدريد × أوساسونا 4-0

ريال سوسيداد × برشلونة 1-0

خيتافي × جيرونا 0-1

بلد الوليد × أتلتيك بلباو 1-1

ريال مايوركا × أتلتيكو مدريد 0-1

ريال بيتيس× سيلتافيغو 2-2

ليجانيس × إشبيلية 1-0

فياريال × ديبورتيفو ألافيس 3-0

رايو فاليكانو × لاس بالماس 1-3

إسبانيول × فالنسيا- تأجلت