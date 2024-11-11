نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (13): نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
طويت صفحة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، أمس الأحد، والتي شهدت الخسارة الثانية لفريق برشلونة هذا الموسم، وكانت أمام مضيفه ريال سوسيداد 0-1، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلةمع ترتيب فرق المقدمة بعدها.
نتائج الجولة (13)
ريال مدريد × أوساسونا 4-0
ريال سوسيداد × برشلونة 1-0
خيتافي × جيرونا 0-1
بلد الوليد × أتلتيك بلباو 1-1
ريال مايوركا × أتلتيكو مدريد 0-1
ريال بيتيس× سيلتافيغو 2-2
ليجانيس × إشبيلية 1-0
فياريال × ديبورتيفو ألافيس 3-0
رايو فاليكانو × لاس بالماس 1-3
إسبانيول × فالنسيا- تأجلت