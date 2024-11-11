ماهي أبرز أعراض الاكتئاب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - الاكتئاب: مفهومه وتأثيره

الاكتئاب ليس مجرد شعور حزين أو ضيق في القلب يختفي بعد فترة قصيرة، بل هو اضطراب نفسي يؤثر على الطريقة التي يشعر بها الشخص ويفكر فيها ويتصرف. يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى مجموعة واسعة من المشاكل العاطفية والجسدية وقد يقلل من القدرة على أداء المهام اليومية الإجتماعية والمهنية.

الأعراض العاطفية للاكتئاب

الاكتئاب يمكن أن يُظهر نفسه على شكل مجموعة من الأعراض العاطفية التي تشمل:

الإحساس بالحزن المستمر أو “الفراغ” النفسي

فقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة التي كانت تُبهج الفرد

الشعور باليأس أو العجز أمام التحديات الحياتية

الإحساس بالذنب أو بعدم القيمة

الانسحاب من الأصدقاء والعائلة وتجنب التجمعات الاجتماعية

الأعراض الجسدية للاكتئاب

للاكتئاب أيضًا تأثيرات جسدية يمكن أن تكون مزعجة للغاية، ومنها:

تغيرات في الشهية مما يؤدي إلى فقدان الوزن أو زيادته

الأرق أو النوم المفرط

فقدان الطاقة والإرهاق دون سبب واضح

بطء في الحركة أو الكلام

آلام غير مبررة مثل الصداع أو ألم في العضلات

التأثيرات النفسية والسلوكية للاكتئاب

الاكتئاب يؤثر على التفكير والسلوك بطرق متعددة تشمل:

صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات

أفكار متكررة عن الموت أو الانتحار

تكرار التفكير السلبي والنقد الذاتي المفرط

التهيج والقلق الزائد

القيام بسلوكيات تدميرية أو مخاطرة

كيفية التعامل مع الاكتئاب

التعرف على وجود الاكتئاب هو الخطوة الأولى نحو العلاج. من المهم البحث عن مساعدة مهنية عندما يكون الاكتئاب يؤثر سلبًا على حياتك اليومية. العلاجات المتاحة تشمل العلاج الدوائي والعلاج النفسي، إلى جانب تبني أساليب حياة صحية مثل ممارسة الرياضة والنظام الغذائي المتوازن وتقنيات الاسترخاء.

الوعي بالأعراض والعلامات التحذيرية جزء هام من اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب. فلا تتأخر في طلب المساعدة إذا شعرت بأنك بحاجة إليها.