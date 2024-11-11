نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي… خلاصة الجولة (14) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أسدل الستار على منافسات الجولة العاشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم، أمس الأحد، وفيما يلي نتائج مباريات هذه الجولة وترتيب الفرق والهدافين بعدها.
نتائج الجولة (10)
بيرشكوت × كلوب بروج 2-2
سانت جيلواز × جينك 4-0
جينت × ستاندر دو لياج 5-0
سيركل بروج × أندرلخت 0-5
رويال شارلروا × فيستيرلو 1-0
ديندر × أود لوفين 1-1
كورتريك × رويال أنتويرب 1-2
سينت ترويدنس × ميشيلن 2-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (10)
1- جينك: 31 نقطة
2- رويال أنتويرب: 26 نقطة
3- كلوب بروج: 25 نقطة
4- أندرلخت: 23 نقطة
5- جينت: 22 نقطة
ترتيب الهدافين بعد الجولة (10)
1- تولو أروكوداري (جينك): 8 أهداف
2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 8 أهداف
3- كيفن دينكي (سيركل بروج): 7 أهداف
4- جاكوب أوندريجكا (رويال أنتويرب): 7أهداف
5- دان هيامانس (رويال شارلروا): 7 أهداف
6- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 7 أهداف
7- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس):7 أهداف