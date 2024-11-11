الدوري البلجيكي… خلاصة الجولة (14)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أسدل الستار على منافسات الجولة العاشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم، أمس الأحد، وفيما يلي نتائج مباريات هذه الجولة وترتيب الفرق والهدافين بعدها.

نتائج الجولة (10)

بيرشكوت × كلوب بروج 2-2

سانت جيلواز × جينك 4-0

جينت × ستاندر دو لياج 5-0

سيركل بروج × أندرلخت 0-5

رويال شارلروا × فيستيرلو 1-0

ديندر × أود لوفين 1-1

كورتريك × رويال أنتويرب 1-2

سينت ترويدنس × ميشيلن 2-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (10)

1- جينك: 31 نقطة

2- رويال أنتويرب: 26 نقطة

3- كلوب بروج: 25 نقطة

4- أندرلخت: 23 نقطة

5- جينت: 22 نقطة

ترتيب الهدافين بعد الجولة (10)

1- تولو أروكوداري (جينك): 8 أهداف

2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 8 أهداف

3- كيفن دينكي (سيركل بروج): 7 أهداف

4- جاكوب أوندريجكا (رويال أنتويرب): 7أهداف

5- دان هيامانس (رويال شارلروا): 7 أهداف

6- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 7 أهداف

7- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس):7 أهداف