الدوري المغربي… خلاصة الجولة (10)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - انتهت مساء الأحد، منافسات الجولة العاشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة وترتيب الفرق والهدافين بعدها.

نتائج الجولة (10)

الاتحاد التوركي × نهضة بركان 0-1

حسنية أغادير × شباب المحمدية 2-1

المغرب التطواني × الرجاء 0-0

الوداد × اتحاد طنجة 2-2

المغرب الفاسي × الجيش الملكي 1-0

نهضة الزمامرة × أولمبيك آسفي 2-1

المكناسي × الدفاع الجديدي 3-0

شباب السوالم × الفتح 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (10)

1- نهضة بركان: 23 نقطة

2- المغرب الفاسي: 18 نقطة

3- الجيش الملكي: 16 نقطة

4- حسنية أغادير: 16 نقطة

5- نهضة الزمامرة: 16 نقطة

ترتيب الهدافين بعد الجولة (10)

1- علي الحراق (اتحاد طنجة): 5 أهداف

2- شيخنا ساماكي (أولمبيك آسفي): 5 أهداف

3- كاتي كاتولوندي (حسنية أغادير): 4 أهداف

4- محمد كمال (المغرب التطواني): 4 أهداف

5- ربيع حريمات (الجيش الملكي): 4 أهداف

6- أمين زحزوح (الجيش الملكي): 4 أهداف