نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي… خلاصة الجولة (10) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - انتهت مساء الأحد، منافسات الجولة العاشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة وترتيب الفرق والهدافين بعدها.
نتائج الجولة (10)
الاتحاد التوركي × نهضة بركان 0-1
حسنية أغادير × شباب المحمدية 2-1
المغرب التطواني × الرجاء 0-0
الوداد × اتحاد طنجة 2-2
المغرب الفاسي × الجيش الملكي 1-0
نهضة الزمامرة × أولمبيك آسفي 2-1
المكناسي × الدفاع الجديدي 3-0
شباب السوالم × الفتح 1-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (10)
1- نهضة بركان: 23 نقطة
2- المغرب الفاسي: 18 نقطة
3- الجيش الملكي: 16 نقطة
4- حسنية أغادير: 16 نقطة
5- نهضة الزمامرة: 16 نقطة
ترتيب الهدافين بعد الجولة (10)
1- علي الحراق (اتحاد طنجة): 5 أهداف
2- شيخنا ساماكي (أولمبيك آسفي): 5 أهداف
3- كاتي كاتولوندي (حسنية أغادير): 4 أهداف
4- محمد كمال (المغرب التطواني): 4 أهداف
5- ربيع حريمات (الجيش الملكي): 4 أهداف
6- أمين زحزوح (الجيش الملكي): 4 أهداف