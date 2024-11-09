إبراهيم دياز: قلبي ينفطر عند رؤية زميلي بهذا الشكل!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - عبر إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، عن سعادته بعد الفوز على أوساسونا، مشيراً إلى أن الميرنجي يمكنه تقديم الأفضل خلال المباريات المقبلة.

وتغلب ريال مدريد على أوساسونا، بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو” لحساب الجولة 13 من الليجا.

وفي تصريحات عقب المباراة، قال إبراهيم دياز: “لقد فزنا بشكل مقنع. يجب علينا دائماً الفوز، ومن الآن فصاعداً سنواصل هذا المستوى الرائع. الموهبة تظهر دائماً”.

وأضاف: “جماهيرنا تستحق هذا الفوز، لقد لعبنا بالطريقة التي يجب أن نلعب بها ولا يزال بإمكاننا تقديم المزيد”.

وعن إصابة ميليتاو، شدد: “قلبي ينفطر عند رؤية زميلي بهذا الشكل”.

وأتم: “يزعجني ويؤلمني رؤية زميلي يبكي. عندما تأتي من إصابة طويلة الأمد وترى زملائك في الفريق هكذا, قلبي ينفطر. سنفتقده كثيراً”.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن برشلونة، متصدر الترتيب.