ماذا تعرف عن حالة “احتراق الأمومة” التي تصيب الأمهات؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - يمكن أن تؤدي تضحية الأمهات إلى”احتراق الأمومة“،وهي حالة من الإنهاك البدني والعاطفي والعقلي بسبب مسؤوليات الأمومة.

وتشمل علامات الإرهاق الشعور بالإنهاك المستمر والانفصال والإحباط والشعور بالإرهاق.

وللوقاية من الإنهاك،يمكن للأمهات تحدي التوقعات الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية، والعمل مع شريك أو طلب الدعم من الأصدقاء والجيران.

يعد التعرف على العلامات المبكرة وطلب المساعدة من الخطوات المهمة في معالجة الإنهاك النفسي للأمهات.