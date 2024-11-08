التعادل يحسم موقعة جبلة والكرامة .. وأهلي حلب يحقق فوزه الأول

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الكرامة ومستضيفه جبلة، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري السوري.

تقدم جبلة أولاً عبر مصطفى الشيخ يوسف ثم عادل الكرامة عبر عبد الملك عنيزان.

بهذه النتيجة، رفع الكرامة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، أما جبلة حصد نقطته الأولى في المركز العاشر، مع العلم أن لكل فريق مباراة مؤجلة.

وفي مباراة ثانية، حقق أهلي حلب فوزه الأول في الدوري بعد تغلبه على الجيش بنتيجة 2-1.

تقدم الجيش أولاً عبر عز الدين عوض، ثم رد أهلي حلب بثنائية عبر رأفت مهتدي.

بهذا الفوز، رفع أهلي حلب رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وتجمد رصيد الجيش عند 3 نقاط في المركز الخامس.

وفي ثالث مباريات اليوم، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة الوثبة وضيفه الطليعة، ليرفع الوثبة رصيده إلى 5 نقاط بصدارة جدول الترتيب، ويصبح رصيد الطليعة نقطتين في المركز السادس.