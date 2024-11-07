اكتشاف جديد: الضوء الساطع يفتح آفاقًا جديدة لعلاج الاكتئاب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة JAMA Psychiatry نتائج واعدة حول فعالية العلاج بالضوء الساطع (BLT) في علاج الاكتئاب غير الموسمي، حيث أفاد المرضى الذين خضعوا لهذا العلاج بتحسن ملحوظ في أعراض الاكتئاب.

ما هو العلاج بالضوء الساطع؟

العلاج بالضوء الساطع هو تقنية علاجية تعتمد على التعرض لضوء ساطع بشكل يومي لمدة معينة. يتم ذلك باستخدام أجهزة خاصة تصدر ضوءًا أبيض ساطعًا يحاكي ضوء الشمس الطبيعي.

كيف يعمل العلاج بالضوء الساطع؟

يعتقد الباحثون أن الضوء الساطع يؤثر على مستويات الناقلات العصبية في الدماغ، مثل السيروتونين، مما يساعد على تحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب.

نتائج الدراسة:

أظهرت الدراسة أن المرضى الذين خضعوا للعلاج بالضوء الساطع لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة 4 أسابيع حققوا تحسناً كبيراً في أعراض الاكتئاب مقارنة بالمجموعة التي لم تتلق هذا العلاج. وقد بلغ معدل الشفاء من الاكتئاب غير الموسمي في مجموعة العلاج بالضوء الساطع حوالي 40%، مقارنة بـ 23% في المجموعة التي تلقت علاجات أخرى.

فوائد العلاج بالضوء الساطع:

فعالية عالية: أثبت العلاج بالضوء الساطع فعاليته في تخفيف أعراض الاكتئاب غير الموسمي.

أمان: يعتبر العلاج بالضوء الساطع آمناً بشكل عام ولا يسبب آثار جانبية خطيرة.

بديل طبيعي: يعتبر بديلاً طبيعياً للأدوية المضادة للاكتئاب.

سهولة الاستخدام: يمكن إجراء العلاج في المنزل باستخدام أجهزة خاصة.

أهمية الدراسة:

تفتح هذه الدراسة آفاقاً جديدة لعلاج الاكتئاب، وتشير إلى أن العلاج بالضوء الساطع يمكن أن يكون خياراً علاجياً فعالاً وآمناً للعديد من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.