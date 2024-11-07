مسلسل تاج أفضل إنتاج عربي للعام ٢٠٢٤

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - فاز مسلسل تاج الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك ٢٠٢٤ والذي أنتجته شركة الصبّاح إخوان بالتعاون مع mbc من بطولة النجمين تيم حسن وبسام كوسا ونخبة من النجوم… تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي، كأفضل إنتاج عربي للعام ٢٠٢٤ وذلك ضمن النسخة الرابعة عشر من مهرجان

broadcast pro summit & awards 2024

الذي يقام سنوياً في دبي بمشاركة أكبر شركات الإنتاج وأهم الإنتاجات العربية.

وقد فاز المسلسل بجائزة

Best Regional Original Drama Production

وقد تسلمت الشركة الجائزة التي تستعد لسلسلة إنتاجات عربية جديدة ما بين لبنان سوريا السعودية الإمارات مصر والمغرب.