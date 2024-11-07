دوري نجوم العراق (7): زاخو يستضيف أربيل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الخميس، مباريات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:

الحدود × النجف- الساعة 14:45

ديالى × الميناء- الساعة 17:15

نفط البصرة × الكهرباء- الساعة 17:15

زاخو × أربيل- الساعة 19:45

النتائج المسجلة في الجولة (7)

نوروز × الكرمة 1-3

القاسم × النفط 0-0

الكرخ × كربلاء 2-1

الزوراء × الطلبة 1-0

نفط ميسان × القوة الجوية- تأجلت

الشرطة × دهوك- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- الشرطة: 14 نقطة

2- الكرمة: 13 نقطة

3- الزوراء: 13 نقطة

4- القوة الجوية: 12 نقطة

5- الكهرباء: 12 نقطة

6- النفط: 12 نقطة