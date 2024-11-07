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دوري نجوم العراق (7): زاخو يستضيف أربيل

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الخميس، مباريات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:
الحدود × النجف- الساعة 14:45
ديالى × الميناء- الساعة 17:15
نفط البصرة × الكهرباء- الساعة 17:15
زاخو × أربيل- الساعة 19:45

النتائج المسجلة في الجولة (7)
نوروز × الكرمة 1-3
القاسم × النفط 0-0
الكرخ × كربلاء 2-1
الزوراء × الطلبة 1-0
نفط ميسان × القوة الجوية- تأجلت
الشرطة × دهوك- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة
1- الشرطة: 14 نقطة
2- الكرمة: 13 نقطة
3- الزوراء: 13 نقطة
4- القوة الجوية: 12 نقطة
5- الكهرباء: 12 نقطة
6- النفط: 12 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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