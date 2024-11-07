دوري روشن السعودي (10): الاتحاد في ضيافة العروبة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، ثلاث مباريات في افتتاح الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب القادسية مع الفيحاء الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، والخلود مع الشباب الساعة 18:00، والعروبة مع الاتحاد الساعة 20:00.

ويتصدر الهلال ترتيب فرق دوري روشن السعودي بـ 25 نقطة، يليه الاتحاد بـ 24 نقطة، النصر بـ 19 نقطة، الشباب بـ 18 نقطة، والقادسية بـ 16 نقطة.