أونانا: قادرون على التأقلم مع أسلوب لعب أموريم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:55 مساءً - أكد أندري أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، أن الفريق قادر على التأقلم مع أسلوب لعب روبن أموريم، المدرب الجديد للفريق.

وكان اليونايتد عين أموريم مدرباً للفريق خلفاً للهولندي إريك تين هاج، على أن يبدأ مهامه خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وكان أموريم قاد فريقه الحالي، سبورتنج لشبونة، لتحقيق فوز كبير على مانشستر سيتي، بنتيجة 4-1، في دوري أبطال أوروبا.

وعن هذه المباراة، قال أونانا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: “نعم شاهدت مباراة سبورتنج لشبونة أمام مانشستر سيتي، لقد حقق انتصاراً كبيراً”.

وأضاف الحارس الكاميروني: “إنهم يلعبون بنظام مختلف تحت قيادة أموريم، ولكننا (مانشستر يونايتد) قادرون على التأقلم”.

وعن تين هاج، أشار: “لقد عملت مع تين هاج بالفعل، فهو مدرب جيد وتجمعني به علاقة جيدة، ولكنه لم ينجح لأننا لم نفز بعدد كاف من المباريات”.

وأتم أونانا تصريحاته: “التنافس على مستوى عال ليس سهلاً، وللأسف المدرب هو من دفع الثمن، لقد بذلنا أقصى ما في وسعنا، وعملنا بجدية، لكننا لم ننجح”.