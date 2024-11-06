العين يستقر على رحيل كريسبو .. من هو المرشح الأبرز لخلافته؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي العين الإماراتي استقر على رحيل مدربه الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، خلال الفترة المقبلة، بسبب سوء النتائج.

وكان العين تلقى خسارة قاسية أمام النصر السعودي، بنتيجة 5-1، في دوري النخبة الآسيوي وكان قد سبقها خسارة أمام الهلال في ذات البطولة، وأيضاً خسارة أمام الأهلي المصري، في كأس القارات للأندية.

ووفقاً لما ذكره موقع “365scores” بنسخته العربية، فإن البرتغالي، ليوناردو جارديم، هو المرشح الأول لخلافة كريسبو بتدريب العين.

جدير بالذكر، أن جارديم سبق له التواجد في الإمارات، حينما درب شباب الأهلي وقاده لتحقيق لقب الدوري خلال موسم 2022-2023.