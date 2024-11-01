الدوري الألماني (9): بداية ساخنة في جولة البوندسليغا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يقصّ فريقا باير ليفركوزن وشتوتغارت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الألماني بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل فريق باير ليفركوزن هذه المباراة بـ 15 نقطة في المركز الثالث، فيما يتواجد فريق شتوتغارت في المركز الثامن بـ 12 نقطة.

ويتصدر فريق بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 20 نقطة، ويساويه لايبزيج بنفس الرصيد في المركز الثاني، ولكل من باير ليفركوزن، يونيون برلين وفرايبورغ 15 نقطة.