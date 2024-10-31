نشكركم على متابعتكم خبر نزلات البرد والإنفلونزا: حقيقة أم خرافة؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 05:52 مساءً - تنتشر الكثير من المعلومات المغلوطة حول نزلات البرد والإنفلونزا، مما يجعل من الصعب على الكثيرين فهم كيفية الوقاية من هذه الأمراض الشائعة والتعافي منها بشكل صحيح. في هذا المقال، سنكشف 10 خرافات شائعة حول نزلات البرد والإنفلونزا، وسنقدم لك المعلومات الصحيحة التي تحتاجها لحماية نفسك وعائلتك.

1. الطقس البارد يسبب نزلات البرد:

على الرغم من الاعتقاد الشائع، فإن الطقس البارد لا يسبب نزلات البرد بشكل مباشر. الفيروسات هي المسؤولة عن الإصابة بهذه الأمراض. ومع ذلك، قد يزيد البقاء في الأماكن المغلقة خلال فصل الشتاء من فرص انتقال العدوى.

2. لقاح الإنفلونزا يسبب الإصابة بها:

لقاح الإنفلونزا يحتوي على شكل غير نشط من الفيروس، لذلك لا يمكن أن يسبب الإصابة بالإنفلونزا. الأعراض الجانبية الشائعة للقاح مثل الألم والتعب هي دليل على أن جهاز المناعة يعمل على بناء دفاعات ضد الفيروس.

3. تقليل الطعام أثناء المرض:

يحتاج الجسم إلى الطاقة لمحاربة العدوى. لذلك، من المهم تناول وجبات متوازنة وشرب الكثير من السوائل أثناء المرض.

4. المضادات الحيوية تعالج نزلات البرد والإنفلونزا:

المضادات الحيوية فعالة فقط ضد البكتيريا، وليس الفيروسات. الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى مقاومة البكتيريا لها.

5. فيتامين سي يمنع نزلات البرد:

فيتامين سي مهم لصحة الجهاز المناعي، لكنه لا يمنع الإصابة بنزلات البرد. قد يساعد في تقصير مدة المرض.

6. لا تمارس الرياضة أثناء المرض:

التمارين الخفيفة مفيدة للتعافي من نزلات البرد البسيطة. ولكن يجب تجنب التمارين الشاقة.

7. الإصابة بالعدوى تقوي المناعة:

على الرغم من أن الجهاز المناعي يتذكر بعض الفيروسات، إلا أنه من المهم اتباع التدابير الوقائية مثل غسل الأيدي والتطعيم.

8. السوائل الساخنة تقتل الفيروسات:

المشروبات الساخنة تساعد على ترطيب الجسم وتخفيف الأعراض، ولكنها لا تقتل الفيروسات.

9. المخاط الأخضر أو الأصفر يحتاج إلى مضادات حيوية:

لون المخاط لا يدل بالضرورة على الحاجة إلى المضادات الحيوية.

10. توقف العدوى بعد زوال الأعراض:

يمكن أن يبقى الشخص معديًا لعدة أيام بعد زوال الأعراض.

كيفية الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا:

غسل الأيدي بانتظام

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس

تجنب لمس الوجه

الحصول على التطعيمات اللازمة

الحصول على قسط كافٍ من النوم

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام